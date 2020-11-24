«Бабушка» — Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа утром

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес показала лицо без косметики наутро после музыкальной премии American Music Awards (AMA). На видео, которое появилось в ее Instagram-сторис во вторник, 24 ноября, обратили внимание в Daily Mail.

На кадрах 51-летняя знаменитость общается с фанатами в зеленом халате с тропическим принтом и с собранными в пучок волосами. При этом, как отмечает издание, на ее лице нет макияжа.

«Привет, доброе утро, сюрприз! Как у вас дела, ребята? Сегодня я встала рано, зашла в соцсети и увидела ваше обсуждение AMA, которое состоялось прошлой ночью», — говорит Лопес на камеру.

Читателей издания разочаровал внешний вид актрисы, и они обсудили его в комментариях под материалом. «Вы что, не видите, что она накрашенная? Плюс фильтры. Никому не нужна Лопес, ее внешность — фейк!», «Делает вид, что только встала, а на самом деле целый час готовилась к этому эфиру. Врет своим же фанатам. Ты совсем не идеальна», «Как же надоели эти «сделанные» люди», «Не умеет петь, не умеет танцевать, неинтересная персона», «Отвратительный выход. Мы только что видели, как ты танцевала тверк на сцене. Просто скройся и сиди с семьей и своими миллионами!» — критиковали они.