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Звезда «Физрука» остался без денег с ипотекой и сыном-инвалидом

Звезда «Физрука» остался без денег с сыном-инвалидом
Актер Евгений Кулаков, известный зрителям по сериалам «Физрук» и «Метод», накопил долги из-за приостановки творческой деятельности в пандемию. Семья Кулакова, в числе которой сын с инвалидностью, несколько месяцев не может оплатить счета по ипотеке.
У старшего ребенка Евгения, Ильи, диагностированы ДЦП и аутизм. Для его комфорта актер создал в квартире специальную среду: арендовал подъемник за девять тысяч рублей в месяц и купил вертикализатор за 300 тысяч рублей.
С началом пандемии и приостановки актерской деятельности Евгений остался без основного дохода. Семья живет на пенсию по инвалидности Ильи и выплаты жены. У Кулаковых также остается неоплаченной ипотека. По этим выплатам семья брала каникулы. Брать в долг актер не хочет.

— Мы стараемся не подводить людей. Мы не знаем, сможем ли отдать и когда, — рассказала жена актера Ольга в эфире НТВ.

23 ноября, 2020 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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