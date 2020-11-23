За Вайнштейном установили постоянное наблюдение из-за попытки самоубийства

За бывшим голливудским продюсером Харви Вайнштейном, приговоренным к 23 годам тюрьмы за изнасилование, установили постоянное видеонаблюдение из-за угрозы самоубийства заключенного, сообщает TMZ.

Помимо видеонаблюдения, установленного в камере Вайнштейна, к бывшему продюсеру приставили охранника с видеокамерой, который снимает его передвижения по тюрьме.

Данные меры были приняты руководством пенитенциарного учреждения из-за опасений повторения истории с миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном, который совершил самоубийство в тюрьме 10 августа 2019-го, не дождавшись судебного процесса по обвинению в торговле секс-рабынями. Обстоятельства смерти Эпштейна остаются загадкой, в его самоубийстве, в частности, усомнился американский президент Дональд Трамп.