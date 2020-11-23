В Украине полный локдаун будет с декабря и до конца января

«Полный» локдаун «, или» апрельский «карантин становится неизбежным. Этот вопрос сейчас полноценно решают во властных кабинетах. Закрыто будет все, кроме критических продуктовых магазинов, в том числе и общественный транспорт.

Согласно инсайду из ОПы есть два варианта возвращения полного закрытия страны.

Вариант первый: 10-15 декабря. Второй вариант: 20-25 декабря — передает телеканал «Прямой».

Окончание такого карантина планируется на вторую половину января. Фактически начало «локдауна» будет определяться согласно с ситуацией на начало декабря.

«В любом случае, в декабре с вероятностью в 99% мы будем иметь полноценный карантин, поэтому всем к этому стоит подготовиться, особенно бизнеса. » — сообщил источник