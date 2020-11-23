В Украине полный локдаун будет с декабря и до конца января

«Полный» локдаун «, или» апрельский «карантин становится неизбежным. Этот вопрос сейчас полноценно решают во властных кабинетах. Закрыто будет все, кроме критических продуктовых магазинов, в том числе и общественный транспорт.
Согласно инсайду из ОПы есть два варианта возвращения полного закрытия страны.
Вариант первый: 10-15 декабря. Второй вариант: 20-25 декабря — передает телеканал «Прямой».
Окончание такого карантина планируется на вторую половину января. Фактически начало «локдауна» будет определяться согласно с ситуацией на начало декабря.
«В любом случае, в декабре с вероятностью в 99% мы будем иметь полноценный карантин, поэтому всем к этому стоит подготовиться, особенно бизнеса. » — сообщил источник
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