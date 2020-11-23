В Черное море направляется американский эсминец USS Donald Cook

Ракетный эсминец типа «Арли Бёрк» USS Donald Cook отправился к побережью Черного моря для регулярного патрулирования в рамках миссии НАТО, сообщает Шестой флот США в Твиттере.

«USS Donald Cook DDG 75 начал свой переход через проливы в Черное море, ознаменовав седьмой раз, когда военный корабль ВМС США будет находиться в Черноморском регионе», — говорится в сообщении.

Как отмечается, корабли ВМС США регулярно патрулируют эти воды для оказания поддержки союзников и партнеров по НАТО.



USS Donald Cook — эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения, основным оружием которого являются управляемые ракеты. Главным оружием «Кука» являются крылатые ракеты «Томагавк» с дальностью полета до 2500 километров, способные нести ядерные заряды.

Как сообщал Укринформ, ранее в сентябре Черноморский регион посетил эсминец с управляемыми ракетами класса «Арли Бёрк» USS, чтобы принять участие в операциях по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками и партнерами НАТО в регионе.

6-й флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе, проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто совместно с союзниками и межведомственными партнерами, с целью продвижения национальных интересов США, обеспечения безопасности и стабильности в Европе и Африке.