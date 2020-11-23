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В Британии НЛО едва не врезался в совершавший посадку Боинг

Встреча с НЛО произошла, когда самолет готовился к посадке в аэропорту Лидс-Брэдфорд.В Британии НЛО едва не врезался в совершавший посадку Боинг. Событие произошло в аэропорту Лидс-Брэдфорд еще в начале осени, но известно об этом стало только сейчас.

Неопознанный объект — который мог быть дроном или световой ракетой — находился всего в 10 футах от самолета, прибывающего из Испании, пишет Sun. В отчете Airprox говорится: «Оба пилота внезапно увидели яркий свет и объект, который, казалось, двигался по направлению к самолету, почти в лоб, немного вверх и влево. «Объект появился без предупреждения, и времени действовать не было».

23 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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