В Британии НЛО едва не врезался в совершавший посадку Боинг

В Британии НЛО едва не врезался в совершавший посадку Боинг. Событие произошло в аэропорту Лидс-Брэдфорд еще в начале осени, но известно об этом стало только сейчас.

Неопознанный объект — который мог быть дроном или световой ракетой — находился всего в 10 футах от самолета, прибывающего из Испании, пишет Sun. В отчете Airprox говорится: «Оба пилота внезапно увидели яркий свет и объект, который, казалось, двигался по направлению к самолету, почти в лоб, немного вверх и влево. «Объект появился без предупреждения, и времени действовать не было».