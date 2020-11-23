Ученые объяснили, почему после 30 лет начинает расти живот

Так, избыточный жир имеет свойство откладываться вокруг внутренних органов и скрываться под эпидермисом. Однако с возрастом в организме многие процессы замедляются, а затем прекращаются.

То же самое происходит и с лишними жировыми клетками — после 30 лет они начинают активно распространяться, но организм уже не успевает бороться с ними.