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Ученые объяснили, почему после 30 лет начинает расти живот

После 30 лет проблема с лишним весом усугубляется — как правило, в размерах заметно увеличивается живот. Это связано с ростом иммунных В-клеток, которые влияют на ожирение и метаболические процессы, выяснили ученые из США и Германии, пишет Cell Metabolism.

Так, избыточный жир имеет свойство откладываться вокруг внутренних органов и скрываться под эпидермисом. Однако с возрастом в организме многие процессы замедляются, а затем прекращаются.

То же самое происходит и с лишними жировыми клетками — после 30 лет они начинают активно распространяться, но организм уже не успевает бороться с ними.

23 ноября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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