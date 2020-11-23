Ученые объяснили, почему после 30 лет начинает расти живот

После 30 лет проблема с лишним весом усугубляется — как правило, в размерах заметно увеличивается живот. Это связано с ростом иммунных В-клеток, которые влияют на ожирение и метаболические процессы, выяснили ученые из США и Германии, пишет Cell Metabolism.
Так, избыточный жир имеет свойство откладываться вокруг внутренних органов и скрываться под эпидермисом. Однако с возрастом в организме многие процессы замедляются, а затем прекращаются.
То же самое происходит и с лишними жировыми клетками — после 30 лет они начинают активно распространяться, но организм уже не успевает бороться с ними.
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