Слияние звезд создало красивую кольцевую туманность

Астрономы смогли определить природу необычной туманности «Голубое кольцо», открытой 16 лет назад. Оказалось, что она представляет собой вещество, выброшенное из двойной звездной системы на этапе слияния ее компонентов. Статья опубликована в журнале Nature.

Большое количество звезд во Вселенной не являются одиночными объектами, а входят в кратные системы, при этом наиболее распространены двойные звезды. Около половины звезд Млечного Пути входит в состав двойных систем и на определенном этапе эволюции могут слиться, что приводит к образованию необычных объектов, таких как магнитные и голубые отставшие звезды, а также быстрые ротаторы. Несмотря на то, что несколько событий слияний наблюдались напрямую, большинство идущих при этом процессов остаются малоизученными из-за непрозрачной оболочки из газа и пыли, окружающей систему после слияния.

Группа астрономов во главе с Кери Хоадли (Keri Hoadley) из Калифорнийского технологического института опубликовала результаты анализа наблюдений за туманностью «Голубое кольцо», связанной со звездой TYC 2597-735-1. Этот объект был первоначально обнаружен космическим ультрафиолетовым телескопом GALEX в 2004 году. Ученые исследовали туманность при помощи ряда наземных и космических телескопов, включая телескопы Хейла и Кека, а также WISE и «Спитцер».

Масса туманности оценивается в четыре массы Юпитера, она расположена на расстоянии около 6,2 тысячи световых лет от Солнца и на расстоянии 4,9 тысяч световых лет выше плоскости Млечного Пути. Ее физический размер составляет примерно 13 световых лет, а возраст оценивается менее чем в пять тысяч лет. В центре туманности находится звезда TYC 2597-735-1 с массой от 1 до 2,1 массы Солнца и радиусом около 11 радиусов Солнца, ее светимость в 110 раз превышает солнечную. Звезда необычно интенсивно излучает в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах волн. Сама туманность обладает биполярной структурой, а видимые кольца представляют собой ударные волны.

На основе проведенных моделирований астрономы пришли к выводу, что в прошлом TYC 2597-735-1 слилась со своим маломассивным (0,1 массы Солнца) компаньоном, при этом из части вещества образовался аккреционный диск из газа и пыли, простирающийся на несколько астрономических единиц от звезды, а часть вещества была выброшена из системы, породив туманность. Это открытие предоставляет ученым уникальную возможность изучить морфологию двойной системы после слияния, а будущие телескопы смогут найти еще ряд подобных объектов в Млечном Пути.