Слияние звезд создало красивую кольцевую туманность

Большое количество звезд во Вселенной не являются одиночными объектами, а входят в кратные системы, при этом наиболее распространены двойные звезды. Около половины звезд Млечного Пути входит в состав двойных систем и на определенном этапе эволюции могут слиться, что приводит к образованию необычных объектов, таких как магнитные и голубые отставшие звезды, а также быстрые ротаторы. Несмотря на то, что несколько событий слияний наблюдались напрямую, большинство идущих при этом процессов остаются малоизученными из-за непрозрачной оболочки из газа и пыли, окружающей систему после слияния.
Группа астрономов во главе с Кери Хоадли (Keri Hoadley) из Калифорнийского технологического института опубликовала результаты анализа наблюдений за туманностью «Голубое кольцо», связанной со звездой TYC 2597-735-1. Этот объект был первоначально обнаружен космическим ультрафиолетовым телескопом GALEX в 2004 году. Ученые исследовали туманность при помощи ряда наземных и космических телескопов, включая телескопы Хейла и Кека, а также WISE и «Спитцер».
Масса туманности оценивается в четыре массы Юпитера, она расположена на расстоянии около 6,2 тысячи световых лет от Солнца и на расстоянии 4,9 тысяч световых лет выше плоскости Млечного Пути. Ее физический размер составляет примерно 13 световых лет, а возраст оценивается менее чем в пять тысяч лет. В центре туманности находится звезда TYC 2597-735-1 с массой от 1 до 2,1 массы Солнца и радиусом около 11 радиусов Солнца, ее светимость в 110 раз превышает солнечную. Звезда необычно интенсивно излучает в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах волн. Сама туманность обладает биполярной структурой, а видимые кольца представляют собой ударные волны.
На основе проведенных моделирований астрономы пришли к выводу, что в прошлом TYC 2597-735-1 слилась со своим маломассивным (0,1 массы Солнца) компаньоном, при этом из части вещества образовался аккреционный диск из газа и пыли, простирающийся на несколько астрономических единиц от звезды, а часть вещества была выброшена из системы, породив туманность. Это открытие предоставляет ученым уникальную возможность изучить морфологию двойной системы после слияния, а будущие телескопы смогут найти еще ряд подобных объектов в Млечном Пути.
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