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Розовая снова пантера выходит на большой экран

Розовая пантера отправляется на большой экран

Режиссер «Ежа Соника» Джефф Фаулер займется постановкой игровой полнометражной версии мультсериала о Розовой пантере.
Анимационный персонаж Розовая пантера впервые появился в качестве заставки к вступительным титрам одноименной комедии 1963 года, в которой неуклюжий французский инспектор Жак Клузо искал уникальный огромный бриллиант под названием «Розовая пантера». Мультяшная кошка фигурировала исключительно в титрах, но в итоге стала настолько популярной, что обзавелась собственным мультсериалом, что выходил в эфир с 1969 по 1994 годы.
Как и «Еж Соник», полнометражная «Розовая пантера» будет комбинацией игрового кино и компьютерной анимации. Больше о проекте пока ничего неизвестно.

23 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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