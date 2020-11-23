Роскомнадзор угрожает запретить Google в России

Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google, заподозрив компанию в том, что она не удаляет из поисковой выдачи сайты с информацией, запрещенной в России.

В Роскомнадзоре сообщили, что ранее в поисковой выдаче Google выявили сайты, заблокированные в России, в том числе с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом. По оценке ведомства, в среднем Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% запрещенного контента.

Дело возбудили по о повторном неисполнении обязанностей оператором поисковой системы. Компании грозит штраф от полутора до пяти миллионов рублей. В случае, если компания воспротивится, ей пригрозили блокировкой.

По закону поисковики обязаны удалять из своей поисковой выдачи сайты, заблокированные в России. Для этого они должны подключиться к реестру запрещенных сайтов. В 2019 году Google оштрафовали на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к реестру, а также на 700 тысяч рублей — за то, что, по данным Роскомнадзора, компания снизила в поисковой выдаче долю фильтрации запрещенного контента.

Компания Google, как писали ранее «Ведомости», регулярно удаляет из поисковой выдачи ссылки на запрещенные сайты, но не автоматически, а изучая основания, по которым сайт признали запрещенным.