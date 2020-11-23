«Получал деньги от Каддафи»: во Франции начался суд над Николя Саркози

Обвиненного экс-президента Франции Николя Саркози судят в Париже по обвинению в коррупции. Слушания начались сегодня, 23 ноября, сообщает bfmtv.

Этот первый случай в истории страны, когда на скамье подозреваемых оказался бывший президент.

Саркози стал фигурантом дела о коррупции в связи с финансированием его предвыборной кампании в 2007 году. Его подозревают в получение незаконных средств от режима бывшего ливийского диктатора Муамара Каддафи. Якобы Саркози мог получить от него более 50 млн евро.

По делу также проходят адвокат Тьери Эрцог и экс-судья Кассационной инстанции Жильбер Азибер. По версии следствия, Саркози в начале 2014 года через своего адвоката пытался добыть от Азибера секретную информацию по другому его делу — о злоупотреблении доверием Лилиан Бетанкур, владелицы LʼOreal. Он пытался узнать, могут ли конфискованные у него записные книжки вывести на ливийские деньги.

Судебный процесс продлится до 10 декабря. Саркози грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона евро.