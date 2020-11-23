Первый в мире 100% полный скелет тираннозавра найден в битве с трицератопсом

Ученые обнаружили первый в мире полный скелет тираннозавра, найденный после того, как он пал в смертельной дуэли с трицератопсом. Каждый из останков возрастом 67 миллионов лет является одним из лучших из когда-либо найденных, с тех пор, как они впервые были обнаружены в 2006 году и их видели лишь немногие избранные.

Пара, получившая прозвище «Дуэлянты динозавры», сохранилась вместе в схватке, между хищником и добычей, где оба сражались насмерть. Погребенные в донных отложениях в Монтане, они были обнаружены профессиональными охотниками за окаменелостями — местным ковбоем-скотоводом и двумя приятелями.