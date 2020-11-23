Paramount Pictures начнёт производство «Соник в кино 2» в 2021 году

Paramount Pictures начнёт производство фильма «Соник в кино 2» 15 марта 2021 года. Об этом сообщили в твиттере Tails Channel.

Процесс производства продлится два месяца и пройдёт на студии Red Energy Films. Картина имеет кодовое название «Изумрудный холм», однако не факт, что оно останется в релизной версии. О начале съёмок второй части «Соника в кино» стало известно в мае. Выход фильма запланирован на апрель 2022 года. За создание сиквела отвечают авторы оригинальной картины — режиссером выступит Джефф Фаулер, а сценарий напишут Патрик Кейс и Джош Миллер.

Премьеры первой части «Соника в кино» состоялась 14 февраля 2019 года. Его сборы в США превысили $145 млн, это сделало его самой кассовой экранизацией видеоигр в стране без учета инфляции. До этого лидерство удерживал «Покемон. Детектив Пикачу», собравший $144 млн. Общемировые сборы «Соника в кино» составили более $300 млн.