Памела Андерсон призналась, что стала «слишком толстой»

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон поделилась фото в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

В своем Instagram-аккаунте 53-летняя знаменитость позирует в голубой рубашке на голое тело и маске. В подписи к публикации, которая набрала больше 39 тысяч лайков, Андерсон призывает носить средства индивидуальной защиты.

Отмечается, что в недавнем интервью для телепередачи Loose Women актриса призналась в наборе веса за время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. По словам героини материала, она «чувствует себя распухшей», поэтому регулярно тренируется, чтобы привести себя в форму.

Однако пользователи сети обругали внешний вид фотомодели. «К сожалению, она испортила свое лицо», «Эти тонкие брови действительно ее старят», «Она выглядит грубо и намного старше 53 лет», «Меня бесит, когда худые люди говорят, что они толстые или поправились на несколько фунтов», «Пэмми, что ты сделала со своим лицом? Выглядит ужасно. Почему знаменитости не могут обойти стороной операции?» — высказывались они.