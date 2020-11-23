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Оксфордская вакцина от коронавируса Astrazeneca показала 70% эффективности

Вакцина-кандидат от коронавируса, разработанная компанией Astrazeneca вместе с университетом Оксфорда показала среднюю эффективность на уровне 70%. Об этом говорится в сообщении фармацевтической компании. В компании отмечают, что вакцина показала высокую эффективность, и ни один из привитых добровольцев не был госпитализирован и не переносил заболевание в тяжелой форме.

В Astrazeneca подчеркнули, что эффективность вакцины зависела от режима дозирования. В случае, если добровольцу вводили половину дозы препарата в начале и полную дозу через месяц, эффективность прививки составляла 90%. Если доброволец получал две полные дозы, эффективность составляла 62%. Комбинированный анализ обоих режимов и привел к среднему показателю в 70%.

«Никаких серьезных проблем с безопасностью вакцины подтверждено не было. Astrazeneca незамедлительно подготовит представление данных властям по всему миру», — говорится в заявлении компании. Разработчики будут запрашивать разрешение Всемирной организации здравоохранения на использование препарата в чрезвычайных ситуациях, чтобы «ускорить обеспечение доступности вакцин в странах с низким уровнем доходов».

23 ноября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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