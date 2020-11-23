Большой мор — Избыточная смертность в России с начала пандемии составила 120 тысяч человек Меган Фокс и Machine Gun Kelly впервые вышли в свет как пара » Нетаньяху тайно летал в Саудовскую Аравию Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье тайно посетил город Неом в Саудовской Аравии и встретился там с фактическим правителем королевства, наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, сообщают израильские СМИ. В воскресенье о поездке Нетаньяху в Саудовскую Аравию не объявлялось. В понедельник о визите сообщили израильское общественное радио и армейское радио. Официально визит до сих пор не подтвержден, но один из членов кабинета сообщил, что ему известно об этой поездке из МИД Израиля. Также на сайте FlightRadar24 можно заметить, что вечером в воскресенье частный самолет Нетаньяху летал в футуристический город Неом, который строится на берегу Красного моря в Саудовской Аравии в надежде привлечь туристов. Это ближайшая к Израилю точка в стране. При поощрении уходящей администрации Трампа союзники Саудовской Аравии — Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн — в этом году нормализовали отношения с Израилем, долгое время официально отсутствовавшие из-за оккупации палестинских территорий.

загрузка...