Нефть резко взлетела вверх

Нефть резко взлетела вверх на последних торгах.

Цены на «черное золото» эталонных марок продолжают расти, причем стоимость январского фьючерса на сорт Brent впервые со 2 сентября превысила $46 за баррель.

К 11:22 цена североморской нефтяной смеси поднялась на 2,38% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла в $46,03 за баррель.

Тем временем январские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI подорожали к 11:35 мск на 2,12% до $43,32 за баррель.

Как отмечает председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев, «Brent поднялась к новым максимумам начала сентября, также вдохновившись сообщениями о вакцине». «Еще одним позитивным драйвером для сырьевого сегмента стало сокращение буровой активности в США на прошлой неделе после девяти недель непрерывного роста», — говорится в обзоре эксперта.

Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Тем не менее, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение будет действовать два года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В мае–июне текущего года сокращение добычи составило 9,7 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года). Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

На встрече 6 июня страны-участницы ОПЕК+ продлили на месяц — до конца июля — срок действия соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

15 июля участники совещания министерского мониторингового комитета (JMMC), в который входят представители стран — участниц соглашения ОПЕК+, согласовали смягчение с 1 августа ограничений на добычу нефти (примерно на 2 млн баррелей в сутки), — добывавшийся до введения ограничений объем будет сокращен уже не на 9,7 млн, а только на 7,7 млн баррелей в сутки и до текущего конца года, а далее — на 5,8 млн до конца апреля 2022 года.