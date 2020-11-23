Не поразили ни одной цели: российские «Искандеры» «показали себя» в карабахском конфликте

В карабахском конфликте применялись современные российские системы от установок ПВО С-300, а также тактические ракеты «Искандер». Однако качество оружия оказалось невысоким, пишет sprotyv.info.

Так, «Искандеры» во время войны в Карабахе использовались неоднократно, ни одна из выпущенных ракет так и не смогла поразить намеченные цели, потому что они сильно (иногда на километры) отклонялись от расчетной траектории после запуска. Одна из ракет промахнулась на 6 километров и взорвалась в жилых кварталах центра второго по величине города Азербайджана, уточняет СМИ.

Портал со ссылкой на источники в министерстве обороны Азербайджана пишет, что армянская армия использовала тактические ракеты «Точка-У», «Эльбрус» и «Искандер». При этом «Искандеры» минимум использовались четыре раза для нанесения ударов по территории Азербайджана в течение 45 дней боевых действий в Карабахе, но ни одна из ракет так и не попали по цели.

Напомним, Армения закупила «Искандеры» у России еще в 2016 году, став их первым зарубежным обладателем.