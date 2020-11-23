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Мужчина 53 года ходил с копейкой в носу — она покрылась костью

В Зеленограде врачи клинической больницы имени Кончаловского прооперировали мужчину, который 53 года ходил с копейкой в носу. Мужчина обратился в больницу с жалобами на затрудненное дыхание. Ему сделали компьютерную томографию. Результаты показали, что носовой ход закрыт неким круглым предметом, отсюда и проблемы с дыханием.

Пациент припомнил, что в шестилетнем возрасте играл с однокопеечной монетой. Тогда он засунул монетку в нос и не смог вытащить, но маме ничего не рассказал — испугался, что накажет. А потом просто не вспоминал об этом случае. За прошедшие 53 года на монете появился каменистый нарост.

Мужчину прооперировали: врачи достали копейку и заодно удалили искривленную часть носового хряща. Вот только пациент, вопреки советам медиков, раньше положенного срока вытащил из носа тампоны, которые вставляются в носовые ходы после подобных операций. «Мамы строгой на него нет», — пожаловались врачи.

23 ноября, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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