Меган Фокс и Machine Gun Kelly впервые вышли в свет как пара

34-летняя Меган Фокс и 30-летний Колсон Бэйкер (это настоящее имя артиста Machine Gun Kelly) впервые появились вместе на красной дорожке. Актриса и рэпер посетили церемонию награждения премии American Music Awards, которая прошла 23 ноября в Лос-Анджелесе. Влюбленные позировали вместе и не стеснялись выражать свои чувства.

Несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, мероприятие прошло не в онлайн-формате. Актриса позировала перед фотографами в асимметричном топе с запахом и мини-юбке с высокой талией. Она дополнила свой образ длинными бриллиантовыми серьгами и колье. Machine Gun Kelly выбрал для своего выхода белый атласный костюм Balmain.

На красной дорожке рэпер также встретился с другом Трэвисом Баркером, который помогал ему продюсировать пятый студийный альбом Tickets to My Downfall. Machine Gun Kelly дебютировал на AMA и выступал с Баркером во время церемонии награждения, а Фокс вела мероприятие.

Machine Gun Kelly и Трэвис Баркер

Недавно актриса дала интервью изданию Nylon, в котором рассказала о возлюбленном.

Любить его — все равно что влюбиться в цунами или лесной пожар. Сила притяжения к нему просто ошеломляет. Помню нашу первую встречу… Я посмотрела ему в глаза и почувствовала самую первозданную, самую нежную, самую чистую благодать. Он поразил меня в самое сердце,

— сказала она.

О романе знаменитостей впервые заговорили еще в мае. Поклонники решили, что отношения между ними завязались после совместной работы над фильмом «Полночь на злаковом поле». Фокс также снялась в музыкальном видео на сингл Machine Gun Kelly Bloody Valentine, который вышел вскоре после того, как их впервые заметили вместе.

В том же месяце она и 47-летний Брайан Остин Грин объявили о разводе. Они связали себя узами брака в июне 2010 года. Пара воспитывает троих сыновей: восьмилетнего Ноа, шестилетнего Бодхи и четырехлетнего Джорни Ривера.