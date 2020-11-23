Корейские ученые создали уникальную батарею-стикер, которую можно приклеить куда-угодно

По мере роста спроса на более легкие и компактные носимые устройства, а также на высокофункциональные устройства IoT, растет потребность в новых технологиях сбора, хранения и управления электропитанием. Чтобы удовлетворить этот спрос, ученые работают над созданием устройств накопления энергии с дополнительными функциями помимо источника питания. Такие устройства должны иметь возможность менять форму во время движения пользователя, чтобы быть удобными для использования в носимых устройствах.

В новом исследовании ученые создали микропленочный ультратонкий конденсатор для накопления энергии, который может приклеиваться к поверхности как стикер. Батарея прикрепляется с помощью ультракоротких лазерных импульсов, которые частично расплавляют ее, позволяя удерживаться почти на любой поверхности.

Батарея состоит из адгезивных полимерных композитов и пористого графена, покрытых функциональным имитатором адгезивного белка мидий. Устройство легко гнется и возвращается в первоначальное положение, не разрушаясь, — а его эффективность в 13 раз выше, чем у аналогов, отмечают авторы исследования. Кроме того, батарея быстро разлагается в почве и может быть легко подключена к носимым гаджетам.

Оригинал взят у komodo74 в Корейские ученые создали уникальную батарею-стикер, которую можно приклеить куда-угодно