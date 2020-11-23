Искусственный интеллект Google превратит смешные каракули в свирепых монстров

Инженеры Google решили доказать, что искусственный интеллект может обладать творческой жилкой, и создали программу, которая превращает странные каракули в ужасающих монстров. Инструмент называется Chimera Painter, и он создает детальные рисунки чудищ на основе набросков пользователей.

Разработчики поставили задачу создать с помощью своей программы серию иллюстраций для карточной игры в жанре фэнтези. Игрокам нужно будет нарисовать свою химеру – для этого придется объединить черты и особенности разных существ и сразиться с соперниками, используя свои показатели силы, как в покемонах. Обучение ИИ происходило на более чем 10 тысячах 3D-моделей чудищ, отрисованных в движке Unreal Engine. Каждый монстр в процессе создания проходит через «сегментацию» – это условие, которое делит «тела» существ на привычные восприятию анатомические части, такие как морды, ноги, когти, и т.д.

При запуске Chimera Painter для примера автоматически подгружаются несколько готовых монстров. Однако, хоть это и кажется незамысловатым, нарисовать химеру – не такая простая задача и требует от художника хотя бы минимального таланта и понимания пропорций. Без должных навыков даже с нейросетью фантастическая тварь останется лишь подобием комка грязи.

Команда Chimera Painter преподносит свое детище «не как инструмент, но как помощника». Пока это всего лишь прототип, но в перспективе такого рода программы могут существенно сократить время на создание настоящих шедевров.