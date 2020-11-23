Евросоюз закупит роботов для дезинфекции больниц

В странах Европы дезинфицировать больницы будут роботы. Европейская комиссия (ЕК) уже объявила о закупке 200 штук.

Роботов передадут больницам во всем Европейском союзе. Они могут дезинфицировать стандартные палаты пациентов с помощью ультрафиолетового света всего за 15 минут. При этом контроль будет осуществлять оператор — он будет находиться за пределами дезинфицируемого помещения, чтобы избежать воздействия ультрафиолетового излучения. Это поможет предотвратить и уменьшить распространение вируса, отмечено в заявлении ЕК.

Ожидается, что эти роботы будут поставлены в ближайшие недели.