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Евросоюз закупит роботов для дезинфекции больниц

В странах Европы дезинфицировать больницы будут роботы. Европейская комиссия (ЕК) уже объявила о закупке 200 штук.

Роботов передадут больницам во всем Европейском союзе. Они могут дезинфицировать стандартные палаты пациентов с помощью ультрафиолетового света всего за 15 минут. При этом контроль будет осуществлять оператор — он будет находиться за пределами дезинфицируемого помещения, чтобы избежать воздействия ультрафиолетового излучения. Это поможет предотвратить и уменьшить распространение вируса, отмечено в заявлении ЕК.

Ожидается, что эти роботы будут поставлены в ближайшие недели.

23 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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