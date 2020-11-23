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Джастин Бибер поздравил жену Хейли с днем рождения: «Моя самая большая мечта — состариться вместе с тобой»

Вчера жене певца Джастина Бибера Хейли исполнилось 24 года. В честь этого праздника 26-летний музыкант поделился в инстаграме снимками любимой и посвятил ей трогательные строки.

Джастин и Хейли Бибер 

Джастин и Хейли Бибер

Мои глаза — для тебя. Мое сердце — для тебя. Моя душа — для тебя. Моя любовь — для тебя. Я дома там, где есть ты. Ты — мое безопасное место. Я полностью одержим тобой. Моя самая большая мечта — состариться вместе с тобой. Я не могу поверить, что ты моя навсегда. С днем рождения, детка!

— написал он.

Сама именинница, в свою очередь, поделилась в блоге снимками, на которых она позирует в роскошном вечернем черном наряде. Отмечала праздник Хейли, судя по всему, дома вместе с мужем — кадры с пышной вечеринки она не показала, зато сфотографировалась на фоне камина. Да и устраивать торжество вчера было не лучшей идеей, ведь Джастин выступал на сцене театра Microsoft в Лос-Анджелесе, где проходила премия American Music Awards.

Джастин и Хейли Бибер 

Хейли Бибер 

Поздравила именинницу с днем рождения и ее близкая подруга Кендалл Дженнер. В сторис она показала архивные снимки, сделанные за последние семь лет. Один из них был сделан на девичнике перед свадьбой Хейли и Джастина, еще один — во время примерки свадебного платья: Хейли разглядывает подол платья, на котором написано «Пока смерть не разлучит нас». Дизайнером свадебного наряда Хейли выступил Вирджил Абло.

Кендалл призналась, что скучает по совместным ночевкам с подругой, но понимает, что теперь Хейли стала семейным человеком.

23 ноября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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