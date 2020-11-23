Дневники трагически умершего Алана Рикмана выпустят книгой

Дневник британского актера театра, кино и телевидения Алана Рикмана издадут отдельной книгой. Об этом сообщает The Guardian.

Опубликовать произведение планируют в 2020 году. В книгу войдут 27 томов рукописных дневников артиста, которые он вел на протяжении 25-ти лет.

В своих заметках исполнитель роли Северуса Снегга в серии фильмов про Гарри Поттера описывал различные истории со съемок франшизы. Также актер делился мыслями о политике, дружбе и актерском мастерстве.

Вести рукописные дневники Рикман стал в начале 1990-х годов, планируя в будущем издать их в форме книги. Права на его рукописи приобрело издательство Canongate.