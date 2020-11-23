Cамые ужасные наряды AMA 2020

Сегодня социальные сети пестрят обилием нарядов зарубежных звезд, посетивших церемонию награждения American Music Awards of 2020, проведенную в театре «Microsoft Theater» в Лос-Анджелесе. Блеск, гламур, россыпь страз на платьях, впечатляющие брендовые костюмы и ретро-пиджаки… Чего только не было на AMA! Но кто же запомнился любителям светской жизни больше всего?

Давайте рассмотрим наряд Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) и ее оригинальную идею дизайна ногтей. 51 один год… короткий сверкающий топ и взгляд львицы. Смело? Рискованно? Однозначно! Но именно этим она и цепляет своих поклонников.

А вот наряд, в котором явилась Дуа Липа (Dua Lipa) никому не понравился. По словам комментаторов постов с AMA, девушка могла бы подобрать что-то лучше, чем «платье постаревшей русалки с морскими звездочками». Под раздачу попала и зажигательная актриса и певица Тараджи Хенсон ( Taraji Henson), чьи «кандибобер и собачий ошейник» возмутили зрителей.

Но больше всего внимания привлек сингер The Weeknd, появившийся с перемотанной бинтами головой. Честно признаться, его лук больше подошел бы для тематической вечеринки в Хэллоуин, а не для серьезной музыкальной премии, но разве кто-то может сказать слово против победителю-юмористу? Надеемся, что синяки и припухлости на лице тоже являются лишь гримом.