Большой мор — Избыточная смертность в России с начала пандемии составила 120 тысяч человек

Официальная статистика оперативного штаба о смертности от коронавируса в несколько раз расходится с показателем избыточной смертности. Как пишет «Медиазона», в России умерли на 120 тысяч человек больше, чем в среднем за этот период в последние пять лет. При этом оперативный штаб за этот период насчитал только 28,2 тысячи смертей от коронавируса.

С апреля по сентябрь — месяцы, по которым есть полные данные Росстата — избыточная смертность в стране составила 106 тысяч человек. Сам Росстат считает, что от коронавирусной инфекции за этот период умерли 55,6 тысячи человек; оперативный штаб сообщал лишь о 20,7 тысячах смертей.

Как рассказал «Медиазоне» демограф Алексей Ракша, не все избыточные смерти непосредственно вызваны коронавирусом — многие связаны с перегруженностью системы здравоохранения: «Заняты срочные службы — у кого-то инфаркт, у кого-то что-то еще. Откладываются плановые операции».

Как отмечает «Медиазона», разные регионы по-разному признают связанные с пандемией смерти. Например, в Тыве, Коми, Санкт-Петербурге, Москве, Московской и Магаданской областях почти всю избыточную смертность связывают с коронавирусом. В Чечне, Татарстане, Башкирии, Липецкой и Ленинградской областях, напротив, избыточная смертность официально не объясняется никак.

Наиболее тяжелым месяцем за все время эпидемии, пишет «Медиазона», был июль, когда общая смертность в России выросла почти на 21% по сравнению со средними значениями июля в предыдущие годы. В октябре в 23 регионах, по которым уже есть данные, суммарно смертность выросла более чем на 32%. Полные данные статистики за октябрь Росстат должен опубликовать в начале декабря.