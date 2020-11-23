Барон Хэмптона и Сибири: стал известен титул Евгения Лебедева, получившего пожизненное пэрство в Великобритании

Этим летом стало известно, что 40-летний сын российского олигарха Александра Лебедева, Евгений, станет пожизненным пэром и членом британской палаты лордов. Добавить его в список кандидатов предложил действующий премьер-министр страны Борис Джонсон, с которым Лебедев очень дружен, а королева Елизавета II список позднее одобрила.

Евгений Лебедев

Теперь же, похоже, улажены и последние формальности. В субботу в газете The Daily Telegraph впервые был опубликован полный официальный титул, присвоенный Лебедеву.

Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и из Сибири в Российской Федерации — официальное имя и титул пожизненного баронства, присвоенного Евгению Александровичу Лебедеву,

— говорится в публикации.

Фото из телеграм-канала Shumanov

Евгений Лебедев и Борис Джонсон

Информация о Евгении появилась на официальной странице британского парламента — данных там, правда, пока немного, так как участие в заседаниях Лебедев принимает лишь с 19 ноября 2020 года.

Принц Уильям и Евгений Лебедев

Напомним, что Евгений живет в Лондоне с восьми лет, туда он переехал вместе с отцом, на тот момент офицером ПГУ КГБ СССР Александром Лебедевым. 10 лет назад Евгений получил гражданство Великобритании. Он известен как издатель газет Independent и Evening Standard. Его отец сегодня также занимается медиабизнесом (газета Evening Standard принадлежит ему) и политикой. Более 10 лет Александр Лебедев состоит в отношениях с моделью и светской дивой Еленой Перминовой, у них есть трое общих детей.