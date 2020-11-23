Американский Billboard назвал имя женщины года 2020

Конец года — время подведения итогов. Несколько дней назад авторитетное американское издание о музыкальной индустрии Billboard обнародовало имя звезды, которую оно считает женщиной года. Ей стала 28-летняя американская рэперша Карди Би.

Девушка получила это гордое звание благодаря своему треку WAP, исполненному совместно с Megan Thee Stallion. За прошедший год сингл занял первое место в чарте Billboard Hot 100.

Однако радостную новость омрачила моментальная реакция общественности. Пользователи Сети не оценили выбор Billboard. По их мнению, Карди Би — не лучший претендент на звание «Женщина года». Да и в целом, заслуги американской реп-исполнительницы в этом году возмущенные критики не считают столь выдающимися.

Основным недовольством аудитории стал тот факт, что в этом году Карди Би выпустила всего лишь один хит.

Интернет-пользователи назвали целый ряд других знаменитостей, которые, по их мнению, куда более достойны победы в номинации: Леди Гага, Тейлор Свифт или Ариана Гранде. Песни этих исполнительниц в этом году стали успешными и продаваемыми.



Однако Карди Би не стала отмалчиваться и отреагировала на волну критики в свою сторону.

Вот как она высказалась в социальной сети: «Да, только одна песня. Но она продавалась лучше других, ее скачивали чаще других, она вот-вот станет шестикратно платиновой за последние три месяца». Звезда отметила, что всего лишь один трек имел огромное влияние в сфере музыки.

Вообще, реакция общественности вполне объяснима: вокруг американской рэп-исполнительницы последнее время ходит много слухов и скандалов. Так, совсем недавно Карди Би подавала на развод со своим супругом репером Offset.

Скептики тогда называли это заявление очередным пиар ходом. А вскоре, девушка, похоже, решила отменить свое решение: в Сети поползли разговоры о том, что в отношениях звезд вновь воцарил мир, и появились фото страстных поцелуев парочки на одной из вечеринок.



При этом всем, стоит отметить, что награду и столь высокую оценку Billboard Карди Би получила не только из-за успеха единственного трека. Эксперты отметили ее работу над совместной коллекцией спортивной одежды и обуви с брендом Reebok, а также за активную гражданскую и политическую позицию. Артистка активно выступала против переизбрания действующего президента США Дональда Трампа и неоднократно критиковала его действия, заявляя, что он разжигает ксенофобию в обществе.

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Сама певица считает заслуженным статус «Женщины года», потому что, по ее словам, беспокоится о будущем своей страны: «Я тратила свои деньги, свои собственные деньги, чтобы встретиться с такими кандидатами, как Берни Сандерс. Летала уставшая после концертов. Да, это все я. Я представляю Америку. И я хочу что-то изменить. Это то, что я делаю. Наслаждайтесь».

В своем Instagram Карди Би поблагодарила Billboard за награду и поклонников за поддержку, а также ответила на критику хейтеров: «Спасибо, Billboard! Красотка побила все рекорды! И спасибо вам, мои поклонники, за то, что поддерживали меня, пока весь мир был против меня и критиковал каждый мой шаг».

Церемония награждения Billboard’s Women in Music 2020 состоится 10 декабря, но в связи с пандемией перенесена в онлайн- формат. Ведущей премии станет Тейана Тейлор.



В номинации «Икона» в этом году премию получит несравненная Дженнифер Лопес за ее влияние на музыкальную индустрию и художественное сообщество, «Хитмейкером года» названа 74-летняя кантри-певица и киноактриса Долли Партон, а «Силой года» стала Дуа Липа, она получит Powerhouse Award как исполнительница, чьи песни доминировали в радиоэфире и интернете.

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Дуэт Chloe x Halle назван «восходящей звездой года», а награды «за влияние» удостоена 29-летняя канадская певица Джесси Рейес.

В прошлом году Женщиной года по версии Billboard стала Билли Айлиш, которой на момент получения премии было 17 лет.



А женщиной десятилетия была названа Тейлор Свифт.



А вы что думаете про победителя премии Billboard этоо года? Действительно достойна Карди Би гордого титула «Женщина года»?

Лично я скорее разделяю мнение скептиков, и считаю, что есть гораздо более достойные кандидатки на это звание. Но, видимо, у Billboard свое видение и свои обоснования их выбора.