Аккумуляторная батарея израильского электрического самолета взорвалась при испытании

Израильская компания Eviation Aircraft передала Федеральному управлению гражданской авиации США доклад о пожаре, произошедшем на борту прототипа перспективного электрического пассажирского самолета Alice в январе 2020 года. Как пишет Flightglobal, точные причины пожара в докладе не раскрываются, однако разработчики указывают, что перед появлением огня батарейный блок был горячим, а позднее аккумуляторы взорвались.

Eviation Aircraft впервые обнародовала проект Alice в 2017 году. Самолет получит три электромотора с толкающими воздушными винтами и аккумуляторную батарею достаточной емкости для относительно коротких региональных перелетов. Прототип Alice длиной 12 метров рассчитан на 9 пассажиров, но в будущем разработчики планируют создать 22-местную версию летательного аппарата.

Самолет получил удлиненное крыло небольшой стреловидности с размахом 13,5 метра и V-образное хвостовое оперение. Электромоторы с толкающими воздушными винтами будут установлены по одному на законцовках крыла и в хвостовой части. Максимальная взлетная масса Alice составит 6,4 тонны. Предполагается, что первые версии Alice смогут выполнять полеты на расстояние до 815 километров на скорости до 220 узлов (407 километров в час).

Alice будет оснащен аккумуляторной батареей емкостью 920 киловатт-час массой 3,2 тонны.

Прототип самолета, сгоревший в январе 2020 года, предназначался исключительно для наземных испытаний. В момент пожара на борту находились три специалиста компаний Eviation, AeroTEC и MagniX. Они благополучно покинули самолет. В докладе, переданном Федеральному управлению гражданской авиации США, отмечается, что прибывшие на тушение огня пожарные были предупреждены, что тушение невозможно из-за большой массы аккумуляторной батареи.

Точные причины пожара пока еще не определены, однако разработчики указывают, что очаг возгорания находился в пассажирской зоне самолета, где и были установлены аккумуляторы. Самолет проходил испытания запуском и остановкой двигателей в аэропорту Прескотта в Аризоне. Изначально разработчики предполагали, что причиной пожара могла стать внешняя аккумуляторная батарея, подключенная к самолету во время испытаний.

https://nplus1.ru/news/2020/11/23/alice