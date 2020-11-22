ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в начале 2021 года

По его словам, Европе удалось взять под контроль первую волну коронавируса, однако вторую она не смогла предотвратить. «Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы», — объяснил Набарро.
Спецпосланник ВОЗ также отметил, что перед западноевропейскими странами встала задача снова взять вирус под контроль, не прибегая при этом к локдауну, за который приходится платить «высокую цену».
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число заразившихся коронавирусом за октябрь превысило показатели за первые полгода пандемии. «По всей Европе и в Северной Америке продолжают целиком заполняться больницы и палаты интенсивной терапии», — подчеркнул он.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. По последним данным, в мире заражено более 57 миллионов человек.
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