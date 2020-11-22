«Пуля с крыльями»: рассекречен проект самолета, способный стать прорывом в гражданской авиации Русские фашисты в Китае и «еврейский вопрос» » В России детям шьют 20 лет за попытку взрыва здания ФСБ в «Майнкрафт» Летом двое четырнадцатилетних пацанов расклеивали в Канске листовки. Одну приклеили на здание ФСБ. На следующий день их задержали. Фсбшники отобрали телефоны. Изучили переписку. В переписке пацаны обсуждали анархизм и «Майнкрафт».

«Майнкрафт» — это игра, такой виртуальный мир, состоящий из кубов, из которых можно строить что угодно. Можно построить пирамиду. Можно построить город Канск.

И вот трое детей писали друг другу вконтакте, что — а давайте построим здание ФСБ и взорвем его.

Виртуально. В игре. И во вконташе. Трое детей.

Их вызвали на допрос. Дали государственного адвоката. Двое с таким «защитником» на допросе в ФСБ, естественно, признали вину. Третий — не признал.

Теперь двое под домашним арестом, один в СИЗО.

Перечитайте последнюю строчку ещё раз.

А теперь ещё.

Всем троим предъявлено обвинение.

Сначала квалифицировали по статье 205.3 УК РФ «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» — это в «Майнкрафт», надо понимать — но потом переквалифицировали на более тяжкую — 205.4 УК, «Организация террористического сообщества и участие в нем. От пятнадцати до двадцати.

До. Двадцати. Лет.

Детям.

Один в СИЗО.

Ещё раз. За игру на компьютере. И переписку вконтакте. Четырнадцатилетний ребенок. В СИЗО. До двадцати лет.

Если вы хотели знать, как это было при сталинизме — то вот. Если это не ГУЛАГ, то я не знаю, что это.

У меня дочке тринадцать лет.

Россия. Спасибо тебе.

Спасибо тебе огромное, что ты сделала всё, чтобы я схватил ребенка подмышку и с голой жопой на костылях бежал от тебя, куда лаза глядят.

И мне теперь совершенно все равно, играет ли моя дочь в «Майнкрафт» или нет.

Бегите, идиоты.

Хватайте детей и бегите. И не оглядывайтесь. И не останавливайтесь. Пока не убежите настолько далеко, насколько сможете.

Потому что если вашего ребенка не задавят во дворе в пять лет, и не найдут потом у него в крови пять промилле спирта, не собьет пьяный поп на остановке в девять, не сожгут в кинотеатре в двенадцать, не посадят на двадцать лет в четырнадцать — то его отправят воевать с Турцией в восемнадцать. Гореть в танках на Донбассе. Подыхать в Чечне. Строить СССр-2.0 в Беларуси.

Увозите детей оттуда, придурки.

Нет, можете, конечно, слушать Екатерину Шульман, и верить, что далье будет только луче, но, мой вам совет — хватайте детей подмышку и увозите.

Живее будут.

Да и нам снайперам на тепловизоры меньше собирать придется.

Доброе утро. Аркадий Бабченко

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