В России детям шьют 20 лет за попытку взрыва здания ФСБ в «Майнкрафт»

Летом двое четырнадцатилетних пацанов расклеивали в Канске листовки. Одну приклеили на здание ФСБ. На следующий день их задержали. Фсбшники отобрали телефоны. Изучили переписку. В переписке пацаны обсуждали анархизм и «Майнкрафт».
«Майнкрафт» — это игра, такой виртуальный мир, состоящий из кубов, из которых можно строить что угодно. Можно построить пирамиду. Можно построить город Канск.
И вот трое детей писали друг другу вконтакте, что — а давайте построим здание ФСБ и взорвем его.
Виртуально. В игре. И во вконташе. Трое детей.
Их вызвали на допрос. Дали государственного адвоката. Двое с таким «защитником» на допросе в ФСБ, естественно, признали вину. Третий — не признал.
Теперь двое под домашним арестом, один в СИЗО.
Перечитайте последнюю строчку ещё раз.
А теперь ещё.
Всем троим предъявлено обвинение.
Сначала квалифицировали по статье 205.3 УК РФ «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» — это в «Майнкрафт», надо понимать — но потом переквалифицировали на более тяжкую — 205.4 УК, «Организация террористического сообщества и участие в нем. От пятнадцати до двадцати.
До. Двадцати. Лет.
Детям.
Один в СИЗО.
Ещё раз. За игру на компьютере. И переписку вконтакте. Четырнадцатилетний ребенок. В СИЗО. До двадцати лет.
Если вы хотели знать, как это было при сталинизме — то вот. Если это не ГУЛАГ, то я не знаю, что это.
У меня дочке тринадцать лет.
Россия. Спасибо тебе.
Спасибо тебе огромное, что ты сделала всё, чтобы я схватил ребенка подмышку и с голой жопой на костылях бежал от тебя, куда лаза глядят.
И мне теперь совершенно все равно, играет ли моя дочь в «Майнкрафт» или нет.
Бегите, идиоты.
Хватайте детей и бегите. И не оглядывайтесь. И не останавливайтесь. Пока не убежите настолько далеко, насколько сможете.
Потому что если вашего ребенка не задавят во дворе в пять лет, и не найдут потом у него в крови пять промилле спирта, не собьет пьяный поп на остановке в девять, не сожгут в кинотеатре в двенадцать, не посадят на двадцать лет в четырнадцать — то его отправят воевать с Турцией в восемнадцать. Гореть в танках на Донбассе. Подыхать в Чечне. Строить СССр-2.0 в Беларуси.
Увозите детей оттуда, придурки.
Нет, можете, конечно, слушать Екатерину Шульман, и верить, что далье будет только луче, но, мой вам совет — хватайте детей подмышку и увозите.
Живее будут.
Да и нам снайперам на тепловизоры меньше собирать придется.
Доброе утро.
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