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В Польше развернули передовое командование пятого корпуса армии США

В Познани на западе Польши развернуто передовое командование 5-го корпуса сухопутных войск ВС США.

В Польше развернули передовое командование пятого корпуса армии США
В официальной церемонии открытия штаба корпуса в Польше в пятницу приняли участие министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, посол США в Польше Джорджет Мосбахер, а также заместитель командира 5-го корпуса дивизионный генерал Терренс Маккенрик, передает Укринформ.

«Присутствие передового командования в Польше является гарантией отпугивания потенциального агрессора. С Познани 5-й корпус будет управлять сухопутными силами США, оперирующими на восточном фланге НАТО», — заявил Блащак.

Он добавил, что наличие командования ускорит, в случае необходимости, возможную переброску сил США в Польшу.

Передовое командование 5-го корпуса сухопутных войск ВС Польши будет единственной структурой такого уровня в Европе. Главной задачей этого командования будет координация действий сухопутных войск ВС Польши в Европе, планирование операций, сотрудничество и синхронизация действий американских сил с войсками других стран НАТО.

В командовании в Польше будут служить более 200 американских военнослужащих во главе с дивизионным генералом.

22 ноября, 2020 | Tags: | Category: Новости, США ﻿
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