Украина намерена продлить закон об особом статусе Донбасса

Советник по информполитике украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев планирует продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса.

По его словам, в закон пока не будут включать «формулу Штайнмайера», которая определяет порядок вступления в силу этого «особого статуса».

«Вопрос выборов и границы уже реализованы в „плане совместных шагов“, который мы уже написали», — сказал советник в интервью «ТСН».

Арестович заявил, что Киев планирует сделать Донбасс «зоной приоритетного развития» и направить на его восстановление от 15 до 21 млрд долларов. Он отметил, что многие страны и международные организации готовы инвестировать и помогать в вопросах разминирования, экологической опасности и в решении других проблем при условии демилитаризации.