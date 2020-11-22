Ученые — Землю могут заполонить древние микробы

Таяние вечной мерзлоты ведет к оживлению микробов и бактерий, которым могут быть тысячи или миллионы лет. В этих слоях могут находиться древние замороженные микробы, останки плейстоценовой мегафауны и многое другое. По мере того, как вечная мерзлота оттаивает с нарастающей скоростью, перед учеными встает задача обнаружить микробов, бактерии и вирусы, которые могут быть опасными для человека.

Вечная мерзлота покрывает 24% поверхности Земли, а составные части почвы меняются в зависимости от местной геологии. Арктические земли могут содержать в себе неисследованное микробное биоразнообразие и привести к повышенному выбросу углерода в атмосферу.

«Мы сейчас сталкиваемся с деградацией мерзлоты, которая оживляет те микробы и бактерии, которым может быть не одна тысяча или даже миллионов лет. И это все, естественно, заставляет нас уделять внимание этой теме все большее внимание», — отметило старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов.

Некоторые из этих микробов уже известны ученым. Methanogenic Archaea, например, метаболизируют почвенный углерод для высвобождения метана, мощного парникового газа. Другие микробы вечной мерзлоты потребляют метан. Баланс этих микробов играет решающую роль в определении будущего потепления климата.

Другие известны ученым, но они не знают как те будут вести себя после высвобождения. Новые данные о перемещении генов между оттаивающими экосистемами указывают на их многоуровневую реструктуризацию. В Северном Ледовитом океане планктонные бактерии Chloroflexi недавно приобрели гены, используемые для разложения углерода от наземных видов Actinobacteria. Исследователи предполагают, что по мере того как талые арктические реки переносили отложения из тающей вечной мерзлоты в море, гены для переработки углерода из вечной мерзлоты также перенеслись.