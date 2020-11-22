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Ученые предсказали новую эпидемию среди детей

Австралийские ученые предупредили, что пандемии коронавируса может спровоцировать вспышку опасной болезни.

Эпидемия кори может начаться среди детей в связи с приостановкой плановой вакцинации и другими ограничительными мерами, сообщает Lancet.

В исследовании экспертов детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне говорится, что этой осенью от кори не были привиты 94 млн детей в 26 странах.

Кроме того, на рост заболеваемости может повлиять ухудшение экономической ситуации и рост уровня голода в некоторых странах, и как следствие — снижение иммунитета у детей.

Чтобы предотвратить эпидемию, ученые призывают «наверстать» кампанию по вакцинации.

22 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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