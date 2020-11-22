Турецкие военные не покинут Карабах в течение года

Минобороны Турции назвало срок участия турецких военных в мониторинговой миссии по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе.

В совместном с Россией мониторинговом центре турки останутся, как минимум, на один год, подтвердил министр обороны Хулуси Акар.

По его словам, сухопутные войска завершили подготовку и в ближайшее время отправятся в Азербайджан.

«Турецкие военные будут действовать в совместном с Россией мониторинговом центре по Нагорному Карабаху в течение одного года», — цитирует его агентство Anadolu.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что бои в Нагорном Карабахе удалось остановить благодаря России и Турции.

Напомним, РФ и Турция 11 ноября подписали меморандум о создании совместного мониторингового центра. Он будет располагаться на территории Азербайджана и контролировать соблюдение перемирия в Карабахе. При этом в Кремле неоднократно заявляли, что турецких военных в регионе не будет — только российские миротворцы.