Телефон Ольги Бузовой слили в стеь

У Ольги Бузовой случилась настоящая истерика после того, как она узнала, что ее личный номер телефона слили в Сеть в одном из пабликов. Девушка разразилась довольно эмоциональным спичем в адрес этих людей, употребляя нецензурную лексику и не скрывая слез.

Отметим, что ранее с такой же проблемой, по данным Telegram-канала «Только никому», уже столкнулись Ида Галич, Егор Крид, Дмитрий Тарасов. Известно, что администраторы некоего интернет-ресурса периодически публикуют номера публичных личностей, призывая людей звонить им и писать.

Видимо, считают это смешным. Однако артисты, спортсмены и блогеры иного мнения.

«Я даже не понимаю, в каком мире мы живем, и я не понимаю, как обращаться к тем людям, которые слили мой телефон. Мне обрывают телефон, высылают какие-то…, пишут оскорбления. Люди, очнитесь, пожалуйста! Как мы можем жить в этой стране, если вы нарушаете личное пространство и делаете такое, что даже врагу не пожелаешь», — эмоционально сказала Бузова в личном блоге.

Отметим, что личный телефон Ольге в настоящий момент особенно необходим, ведь на днях ее младшая сестра Анна перенесла инсульт. Певица очень беспокоится о состоянии здоровья своей родственницы и старается поддерживать с ней круглосуточную связь.