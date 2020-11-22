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Суд штата Пенсильвания отклонил иск Трампа без права на апелляцию

Суд в американском штате Пенсильвания отклонил иск штаба Дональда Трампа, требовавшего признать недействительными поданные по почте избирательные бюллетени. Об этом сообщает РИА Новости.

В решении суда говорится, что «истец требует лишить права голоса почти семь миллионов избирателей, при этом представляет безосновательные юридические аргументы и не подтвержденные доказательствами обвинения». Судья удовлетворил ходатайство ответчиков и отклонил иск истца без права на повторную подачу иска.

Ранее апелляционный суд третьего округа США также отклонил ходатайство сторонников Трампа, которые требовали не учитывать при подсчете голосов в штате Пенсильвания около 9,3 тысячи бюллетеней, поступивших по почте после дня голосования.

До этого суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба Трампа о законности голосов, поданных по почте на выборах главы государства. Штаб Трампа настаивал на том, что госсекретарь штата Кэти Буквар не имела права продлевать срок подтверждения подлинности присланных по почте бюллетеней с шести дней после выборов до девяти. Часть пришедших бюллетеней была отбракована.

22 ноября, 2020 | Tags: , | Category: Новости, США ﻿
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