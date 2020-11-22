США назвали дату вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в США может начаться 11 декабря. Такую дату назвал советник администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи, передает CNN.

Он сообщил, что совещание консультативного комитета управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) запланировано на 10 декабря. Слауи рассчитывает, что в течение 24 часов с момента одобрения вакцины появится возможность отправить ее в места, где будет производиться вакцинация.

«Поэтому я ожидаю, что, возможно, на второй день после одобрения, 11 или 12 декабря», — уточнил советник Трампа.

Ранее генеральный директор американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель раскрыл цену на готовящуюся вакцину от коронавируса. По его словам, стоимость одной дозы вакцины будет составлять для европейских стран от 25 до 37 долларов в зависимости от объемов заказа.

Третья фаза испытаний вакцины от коронавируса mRNA-1273 компании Moderna показала эффективность препарата на уровне 94,5 процента. Тогда Бансель заявил о поворотном моменте в разработке препарата. «Результат промежуточного анализа дал нам первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвращать заболевание COVID-19, в том числе в тяжелой форме», — сказал он.