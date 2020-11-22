Создан шикарный дом из 12 обычных транспортных контейнеров

Каждый человек имеет свое представление о том, какой должен быть дом его мечты. Если одни видят в своих фантазиях классические коттеджи, то другие пытаются найти новые, инновационные способы создать для себя идеальное жилье. Несмотря не то, что строительство домов из морских контейнеров совсем не ново, некоторые люди все еще умудряются удивить окружающих своими проектами и умением превращать металлическую тару в уютные и комфортные дома и даже целые особняки.



Недавно одна из таких трансформаций появилась на страницах Facebook. В одной из групп, где люди делятся своими достижениями в проектировании комфортных и современных домов из огромных металлических грузовых контейнеров, разместили снимки настоящего поместья, созданного сразу из 12 единиц. И находится эта необычная усадьба среди живописного сельского пейзажа Охаупо в регионе Вайкато, Новая Зеландия.

Комплекс сооружений из морских контейнеров состоит из главного дома, небольшого гостевого коттеджа и гаража. Учитывая месторасположение нестандартного объекта несложно догадаться, что он станет прекрасным загородным домом для семьи. К этому есть все предпосылки – земельный участок больше чем пол гектара, роскошная зелень вокруг, природное озеро неподалеку, открытый бассейн возле особняка, шесть спальных комнат с тремя ванными и санузлами. Плюс к этому разнообразию нужно добавить еще несколько жизненно важных зон в виде кухни-столовой, гостиной, холла, террас и балконов.

В это сложно поверить, но основой конструкции огромной резиденции послужили обычные морские контейнеры для перевозки грузов, которые принято считать тарой. И самое интересное, что в нем дизайнеры постарались полностью сохранить индустриальный стиль фасадной части самих емкостей, и даже внедрить промышленные элементы в интерьер особняка. Но это ничуть не испортило ни внешний вид, ни стильное внутреннее оформление.

Учитывая габариты строения не обошлось без привлечения профессионалов, занимающихся созданием и обустройством контейнерных домов из архитектурной компании Trade Me, ведь это практически промышленные масштабы строительства. Во время проектирования было решено создавать жилые помещения с открытой планировкой, ведь стандартная высота самых крупногабаритных контейнеров Open Top достигает 2,89 м (по наружной стороне), а стандартного – всего 2,6 м и это, без учета утепления и отделки. Поэтому в главном доме их расположили так, чтобы в центре двухэтажного строения можно было организовать настоящий атриум, позволивший наполнить дом солнечным светом и при этом максимально расширить пространство.

Таким образом высота центральной части дома оказалась более 5 м. Именно в ней располагаются общие жилые пространства: кухня-столовая, большой холл и уютная гостиная, которые между собой разделены лишь условно, с помощью зонирования, а не стен. «Главной героиней» открытого пространства стала лестница, ведущая на второй этаж, где расположены зоны отдыха, спальни и ванные с санузлами.

Поскольку в дизайне экстерьера решили придерживаться индустриального стиля оформления, то и некоторые «промышленные» вкрапления стали изюминкой интерьера. На первом этаже был создан не только пол из полированного бетона, но и лестница сделана полностью из металла. Также остались неизменными боковые части примыкающих контейнеров, их лишь только отреставрировали и покрасили в насыщенно-черный цвет.

Интерьер же личных апартаментов и ванных оказался очень даже домашним, располагающим к расслаблению и отдыху. Этому поспособствовали и огромные панорамные окна во всю стену, и стеклянные раздвижные двери, позволяющие выйти как на территорию двора, так на балконы и террасы.

А вот выбранный контраст белого цвета стен и потолка с черными фасадами мебели, оконными рамами и даже оболочками ванных, сделали пространство более стильным и модным. Как говорят специалисты компании, создавшие этот интерьер: «Интригующее освещение, сделанное на заказ, качественная плитка для ванных комнат, стильная мебель, особенные картины и раритетная дровяная печь – это лишь малая часть формы и содержания, которые можно оценить при беглом взгляде на фотографии».

Помимо того, что к дому прилагается 0,63 га земли с лесной зоной, лугом и озером (где можно наслаждаться природой, тишиной и красотой) возле дома обустроили зону отдыха с большим открытым бассейном. К нему можно попасть через стеклянные раздвижные двери из холла. При создании водного объекта постарались его расположить так, чтобы получить эффект бесконечности, ведь сразу за его невысокими бортами начинаются бескрайние поля.

Этот потрясающий особняк создавался не для конкретного владельца, а на продажу, поэтому сразу после окончания работ он появился на сайтах недвижимости. За него просят почти 1,5 млн дол., что для контейнерного дома запредельная цена. Хотя, судя по фотографиям, он того действительно стоит.