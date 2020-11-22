Фюреры русского фашизма в Китае 1930-х годов поссорились по «еврейскому вопросу»: приехавший из США Вонсяцкий прагматично был готов терпеть евреев, а харбинский фанатик Родзаевский исповедовал лютый антисемитизм и верил в невидимое «Всемирное еврейское интергосударство» с щупальцами по всему миру.

Возможно, именно с Родзаевским связана еврейская легенда о том, что глава русских фашистов Харбина принёс японскому генералу-коменданту перевод «Протоколов Сионских мудрецов», чтобы спровоцировать гонения японцев против евреев. Но самурай почитал и ..вызвал лидеров еврейской общины, сказав им: «И вы, и мы планируем управлять миром, я уважаю вас за это — поэтому давайте договариваться»..

В 1939 году Вонсяцкий пришёл к выводу, что «Сталин — фашист из фашистов, поскольку уничтожил коммунистов больше, чем Гитлер, Муссолини и Чан Кайши вместе взятые». В 1942-м Вонсяцкого арестует ФБР за контакты с немцами. Он отсидит три года, утихнет и создаст музей Николая II в г.Сент-Питерсберг (Флорида).