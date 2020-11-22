Родзаевский добровольно вернется в СССР в 1945-м, заявив, что «советский режим при Сталине стал националистическим, свергнув еврейскую власть». В 1946-м его расстреляют на Лубянке по приговору Военного суда.

Издания русских фашистов в Китае, 1935-1936 годы:Издания русских фашистов в Китае, 1935-1936 годы.russia_faschist_kharbin_1936_3