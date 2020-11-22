Разумный робот-садовник польет водой растения и посторонних людей

Компания Whirly Max разработала автономного робота-садовника Yardroid. Он ездит по участку и обрабатывает разные его части: поливает растения водой, обрабатывает сорняки гербицидами, подстригает газон и выполняет другие работы. Он также умеет самостоятельно приезжать на зарядку и заправку водой. Устройство поступит в продажу в 2021 году по цене 2500 долларов.

Роботы для помощи человеку уже переходят из статуса лабораторных разработок в обыденные устройства. Например, существует множество моделей роботов-пылесосов, а по стоимости они мало отличаются от других бытовых помощников, таких как стиральная машина или холодильник. По аналогии с роботами-пылесосами инженеры создают подобные устройства для ухода не за домом, а за садовым участком или огородом. Уже есть немало серийных моделей роботов-газонокосилок и отдельные роботы для удаления сорняков с газона, но каждый из них выполняет лишь одну профильную задачу, поэтому для автоматизации основных работ по уходу за садом необходимо сразу несколько устройств.

Инженеры из компании Whirly Max создали универсального робота, способного самостоятельно выполнять сразу несколько работ.

Он двигается по участку на гусеничном шасси с двумя лентами. Большая часть корпуса неподвижна, а впереди есть поворотная башня, в которой расположено большинство инструментов. В ней есть поворотный подвес для камеры, фонаря и сопла для воды, которое позволяет поливать растения на расстоянии до десяти метров. Также в башне есть еще два сопла: для гербицидов и пестицидов. Наконец, в ее нижней части есть воздуходувка для сдувания опавшей листвы. Сзади у него есть три для заливания жидкостей в баки: литровые для гербицидов и пестицидов, и также восьмилитровый бак для воды. Также вместе к робот прилагается автоматический кран для воды, благодаря которому робот может самостоятельно пополнять бак. В нижней части у робота есть лезвие для газона с изменяемой высотой.

Компоненты робота

В основном робот ставит себе задачи самостоятельно, руководствуясь данными с камеры. Например, он умеет распознавать сорняки и насекомых, которых необходимо устранить, листву, и посторонних людей. На ночном дежурстве он может обнаруживать посторонних и издавать громкие сигналы или даже поливать их водой. Некоторые задачи он выполняет по расписанию, в том числе стрижет газон и поливает растения. Также любую задачу можно выполнить вручную, управляя роботом со смартфона.

Компания продемонстрировала видео с разными режимами работы устройства и планирует в начале следующего года собрать деньги на его массовое производство на краудфандинговой площадке. Ожидается, что первые поставки начнутся в середине 2021 года по цене 2500 долларов.