«Пуля с крыльями»: рассекречен проект самолета, способный стать прорывом в гражданской авиации

В современном мире время – самый ценный ресурс, и наиболее быстро из одной точки планеты в другую доставляет авиация. Но воздушные путешествия дорогое удовольствие, особенно в сфере частных перевозок по индивидуальным маршрутам. В поисках способов совершенствования летательных аппаратов инженеры находят неожиданные конструкторские решения. Рассказываем об одной из перспективных разработок – недавно рассекреченном самолете Celera 500L, способном вывести воздушные перевозки на новый уровень.



В апреле 2017 года на зарубежных авиационных форумах появилась фотография загадочного летательного аппарата на аэродроме в Южной Калифорнии. Снимок самолета с необычной формой фюзеляжа – то ли пуля, то ли яйцо с крыльями, вызвал оживленное обсуждение авиационной общественности: все гадали, что это такое и чья это разработка. Высказывались гипотезы, что это экспериментальный правительственный самолет, испытательный грузовой летательный аппарат и даже реквизит для фильма. Предположение, что это военная разработка, отвергли сразу – самолет базировался на обычном гражданском аэродроме и рядом не было военных специалистов.

Завесу тайны слегка приоткрыл Tyler Rogoway в статье, опубликованной 15 июня 2017 года на сайте The War Zone. Автор по регистрационному номеру, указанному на киле загадочного самолета, выяснил, что машина принадлежит ранее не известной в авиации компании Otto Aviation, работающей над созданием прототипа с крайне низким лобовым сопротивлением. Подробности фирма раскрывать отказалась и вопрос, в чем суть проекта, на тот момент остался открытым.

В конце августа 2020 года американская компания Otto Aviation, наконец, рассекретила разработку, обнародовав фотографии и технические характеристики летательного аппарата. Анонс впечатлял: создатели назвали самолет Celera 500L самой значительной инновацией в сфере частных авиаперевозок за последние десятилетия. Согласно прогнозу, новое воздушное судно способно пролететь 8334 километра, а это вдвое больше, чем покрывают современные малые бизнес-джеты. К примеру, дальность полета одного из самых популярных реактивных самолетов – Cessna Citation CJ3+ составляет 3778 км. Еще одно революционное преимущество Celera 500L: уменьшение потребления топлива более чем в 8 раз по сравнению с летательными аппаратами аналогичных габаритов.

Характеристики амбициозные, и, по словам разработчиков, они подтверждены в ходе успешных летных тестирований. С момента первого полета в ноябре 2019 года Celera 500L поднялась в небо еще 30 раз.

Особенность самолета, сделавшая возможным достижение впечатляющих летных характеристик, бросается в глаза сразу. Фюзеляж Celera 500L резко отличается от привычных сигарообразных очертаний и имеет форму эллипсоида. Крылья также непохожи на традиционные – у них нетипично узкая форма с поднятыми законцовками. По утверждению разработчиков, столь необычное решение снизило аэродинамическое сопротивление на целых 59%. Подобный эффект обеспечили особые очертания корпуса: за счет оптимально подобранного соотношения ширины и длины фюзеляжа увеличилась площадь ламинарного обтекания. Крылья и хвостовая часть также получили максимально обтекаемые формы.

У необычного самолета есть еще одно интересное свойство – очень высокий показатель планирования. Он составляет 22 к 1 и такие цифры характерны больше для безмоторных летательных аппаратов – планеров. Для сравнения, у стандартного воздушного судна аналогичных размеров этот показатель составляет менее 9:1. Данное свойство означает, что если по какой-то причине на высоте 10 км выключится двигатель, то Celera 500L сможет планировать более 200 км, прежде чем опустится на землю. Это значительно повышает шансы дотянуть до ближайшего аэродрома в случае отказа моторов.

Со стороны воздушное судно кажется небольшим, тем интереснее узнать, что самолет располагает пассажирской кабиной на шесть комфортабельных мест первого класса. Габариты салона довольно приличные и пространство дает немного больше свободы, чем у ближайших конкурентов (Cessna Citation CJ3+ и Beechcraft King Air 350). Пассажирам Celera 500L не приходится сгибаться, проходя к своему месту, и есть куда вытянуть ноги, расслаблено сидя в кресле. Высота кабины – особая гордость разработчиков, и составляет примерно 1.88 м, что позволяет вытянуться в полный рост большинству людей.

Создатели необычного самолета надеются, что машина перевернет рынок авиаперевозок и сделает воздушные путешествия более доступными. Для подобных ожиданий есть все основания: по летным характеристикам Celera 500L ничуть не уступает соперничающим моделям, а по экономичности превосходит их в разы. По утверждению разработчиков, стоимость летного часа составляет 328 долларов, в то время как у современных бизнес-джетов этот показатель может доходить до 2100 долларов.

Трудно поверить, но по словам создателей, на преодоление ста километров Celera 500L потребуется всего лишь 9-13 литров топлива. Эта цифра сопоставима с расходом минивэна Chrysler Pacifica: получается, что воздушное судно затратит на полет столько же, как и автомобиль на земле на то же самое расстояние. Для сравнения: аналогичные бизнес-джеты традиционной конструкции расходуют гораздо больше – 80-120 л.

Высокая экономичность открывает широкие возможности по использованию Celera 500L как аэротакси, которое будет доступно более широкому кругу населения. Воздушное судно также может применяться для перевозок небольших партий грузов, для решения военных задач и даже в качестве БПЛА. Насколько успешным в реальности станет проект мы узнаем уже скоро. Компания планирует к 2023 году пройти сертификацию, а к 2025 – наладить производство Celera 500L.