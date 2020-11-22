Не по плану: 10 смешных, неловких и скандальных ситуаций на красной ковровой дорожке

Крупные светские мероприятия, такие как различные церемонии, обычно продуманы до мелочей. Фотографы занимают свои места, знаменитости выглядят безупречно, журналисты отрепетировали свои вопросы… но тут что-то идет не по плану. В нашей подборке предлагаем вспомнить 10 смешных, неловких и провокационных ситуаций на красной ковровой дорожке.

1.Поцелуй Анджелины Джоли с братом

Брак, а затем и многолетний развод Анджелины Джоли с Брэдом Питтом — эти события в жизни актрисы настолько захватили публику, что все, что было до, многие уже и забыли.

Между тем до семейной жизни с Питтом Анджелина была любительницей эпатажа. Так, актриса смутила зрителей по всему миру, когда на церемонии вручения премии «Оскар» в 2000 году страстно поцеловала своего брата Джеймса Хэйвена. Позднее актриса объяснила, что это была эмоциональная реакция на то, что их мать прошла курс лечения от рака.

Впрочем, стоит отметить, что тот поцелуй с Джеймсом не был единственным: Джоли не по-сестрински целовала брата и на нескольких других церемониях, а также на фотосессиях. В прессе того времени даже ходили слухи об инцесте.

Анджелина Джоли с братом Джеймсом

2.50 оттенков неловкости

Родители могут поставить своих детей в неловкое положение — мамы и папы скорее поспорят с этим, а вот дети скорее согласятся. Но если у большинства людей неловкие ситуации случаются чаще всего на семейном ужине, то вот у Дакоты Джонсон и ее мамы Мелани Гриффит небольшая ссора произошла в прямом эфире на глазах у многомиллионной аудитории трансляции церемонии «Оскар».

Журналистка спросила Мелани, смотрела ли она уже фильм «50 оттенков серого» (напомним, что это экранизация эротического романа), где главную роль сыграла Дакота. На что Гриффит не очень охотно ответила, что она не смотрела и вряд ли пока сможет. Замечание, кажется, задело и даже немного рассердило Джонсон, так что корреспондентке пришлось убирать микрофон, чтобы Дакота не сказала лишнего в прямом эфире.

Хорошо, можешь и не смотреть,

— бросила Дакота.

3.Мясное платье Леди Гаги

Появление Леди Гаги на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2010 вряд ли кто-то когда-то сможет забыть. Платье из мяса, созданное аргентинским дизайнером Франком Фернандесом и стилистом певицы Николой Формичетти, стало главной темой вечера и самым обсуждаемым нарядом.

Реакция при этом была разной: от жесткой критики со стороны групп по защите прав животных до похвалы от журнала Time, назвавшего ее наряд главным модным явлением 2010 года.

Леди ГагаПозднее сама певица объяснила, что ее выход был не способом затроллить веганов, а акцией в поддержку прав военнослужащих-геев.

Если мы не отстаиваем то, во что верим, то у нас будет столько же прав, сколько у мяса на наших костях,

— сказала тогда Леди Гага.

Кстати, если вы думаете, что после церемонии мясо с платья пошло на стейки, то вы ошибаетесь. Наряд был передан в Зал славы рок-н-ролла в Огайо, где хранится до сих пор, — правда, уже в виде вяленого мяса.

4.«Пыльная» работа: розыгрыш от Саши Барона Коэна



На «Оскаре» в 2012 году актер Саша Барон Коэн, известный пранкер и любитель черного юмора, пришел в образе одного из своих экранных героев, Диктатора. В руках актер сжимал урну, в которой, по легенде, находился прах Ким Чен Ира. Телеведущий Райан Сикрест, работавший на красной дорожке, на свою беду не заподозрил, что очередная шутка Коэна будет адресована ему. Коэн сделал вид, что возится с урной, а потом рассыпал пепел на смокинг Райана.

Журналист, явно разъяренный, пытался оставаться профессионалом и успокоиться, в то время как Сашу увели охранники.

Райан Сикрест и Саша Барон Коэн Если кто-то спросит вас, во что вы одеты, вы можете сказать: в Ким Чен Ира,

— выкрикнул актер на прощание, словно передразнивая журналиста, который ранее также расспрашивал его о наряде.

Сашу не приглашали на церемонию в течение четырех лет из-за опасений, что он проделает еще один сомнительный трюк. Когда Коэн снова появился на церемонии, Райан отказался брать у него интервью.

5.Неуместный комплимент Рашиде Джонс

Во время интервью на церемонии вручения награды Гильдии киноактеров ведущие похвалили Рашиду Джонс за ее загар, сказав, что она выглядит так, будто «только что приехала с острова». Рашида, представительница двух рас, неловко посмеялась над этим комментарием, и ей пришлось уточнить, что цвет ее кожи объясняется ее генами.

Я от природы такая,

— ответила Рашида.

К счастью, актриса, кажется, была в хорошем настроении в тот вечер и просто посмеялась над глупым замечанием ведущих.

Рашида Джонс

6.Безответный поцелуй Джона Траволты

Эта фотография с церемонии вручения премии «Оскар» в 2015 году спровоцировала создание тысяч мемов. Джон Траволта внезапно подошел к Скарлетт Йоханссон на красной ковровой дорожке, обнял ее и наклонился для поцелуя. Судя по фото, Скарлетт была не в восторге от порыва коллеги.

Джон Траволта и Скарлетт Йоханссон

Мемы по мотивам фото

Позже она убеждала журналистов, что в этом эпизоде с Джоном Траволтой нет «ничего странного, жуткого или неуместного», и что фотография просто была сделана в неудачный момент.

7.Никаких объятий для Гарри Стайлса

Один из самых памятных неловких моментов со знаменитостями в 2015 году — эпизод с церемонии American Music Awards. Тогда журналистка Джулиана Ранчич позвала в кадр модель Джиджи Хадид, когда сама еще брала интервью у группы One Direction.

Ты виделась с ребятами раньше?

— спросила журналистка.

В ответ на это Джиджи довольно формально пожала руку Гарри, после чего искренне обнялась с остальными участниками группы. Судя по его виду, Стайлс чувствовал себя неловко и поспешил увести всю группу за собой, уступив «сцену» Хадид.

8.Невежливый комментарий о дредах Зендаи

В том же году журналистка Джулиана Ранчич умудрилась попасть еще в одну неловкую ситуацию, хотя на этот раз она произошла не на красной дорожке, а за ее пределами. После церемонии вручения «Оскара» Ранчич прокомментировала прическу актрисы Зендаи — та появилась на мероприятии с дредами.

ЗендаяПо словам Ранчич, прическа знаменитости выглядела так, что от нее вот-вот «запахнет пачулями и травкой».

Зендая не оставила такую дерзость без ответа. У себя в твиттере она ответила, что не хочет быть частью «большого стереотипа» и что такая характеристика «возмутительна и оскорбительна».

9.Вопрос 10-летнего мальчика о груди Игги Азалии

Устами младенца глаголет истина, как гласит народная мудрость. А иногда дети могут и сильно озадачить взрослых своими вопросами. Так и случилось с Игги Азалией. На церемонии Nickelodeon Kids Choice Awards 10-летний корреспондент Николас Бехтель спросил ее о недавней операции по увеличению груди и о том, почему Игги решила рассказать об этом публично (подробностями она тогда поделилась в интервью Vogue).

Я не думала, что ты задашь мне этот вопрос,

— призналась Игги, прежде чем все-таки удовлетворила любопытство мальчика.

Азалия призналась, что знает многих, кто сделал такую же операцию и был доволен результатом, кроме того, посчитала важным поделиться своим опытом с другими женщинами.

10.Падение Эми Шумер перед Ким Кардашьян и Канье Уэстом

Влиятельные знаменитости иногда слишком упиваются своей значимостью и выглядят слишком серьезными на дорожке. Внести немного юмора однажды решила Эми Шумер, слегка «подпортив» фотосессию Ким Кардашьян и Канье Уэсту на гала-вечере Time 100. Шумер притворилась, что споткнулась, и упала прямо перед парой на глазах у десятков фотографов.

Канье Уэст, Ким Кардашьян и Эми ШумерШумер призналась, что после этого она подошла к ним и извинилась, сказав, что она всегда такая неловкая среди известных людей. Канье, по слухам, выслушал это без особого интереса. Кажется, кто-то так и не сумел расслабиться.