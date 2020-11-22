Контрабанда в Индонезии: 74 попугая в пластиковых бутылках

На корабле, пришвартовавшемся в регионе Западное Папуа, Индонезия, обнаружили 60 живых и 14 мертвых попугаев (дамских широкохвостых лори) в пластиковых бутылках из-под воды.

В полицию города Факфак (Западное Папуа) в четверг поступил звонок от членов команды корабля, их беспокоили странные звуки из ящика в грузовом отсеке. Об этом рассказал представитель местной полиции Додик Джунаиди. Когда ящик вскрыли, обнаружили попугаев.





До сих пор неизвестно, куда направлялся данный груз и никто не арестован.

В джунглях Индонезии обитает около 130 видов птиц, которые часто становятся объектами контрабанды за рубеж, а так же их незаконно продают в самой Индонезии на птичьих рынках в больших городах. Стоимость отдельных видов, например, чёрного какаду доходит до $30 000.