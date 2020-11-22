Китайцы выпустили идеальный автомобиль для таксистов

Колёсная база BYD D1 — 2800 миллиметров, и по этому показателю электромобиль немного не дотягивает до Toyota Camry. Центральный тоннель отсутствует, крыша высокая, так что внутри очень просторно. Настройки шасси подобраны с расчётом на комфорт задних пассажиров.

Материалы отделки кресел и дверные карты сделаны из износостойких материалов, наполнители кресел оригинальные, подобранные так, чтобы сиденья дольше сохраняли форму. Подход к оснащению прагматичный: есть подогревы, кондиционер, электростеклоподъёмники, и пара тачпадов для пассажиров. Из водительских ассистентов — круиз-контроль, система автоторможения, парктроники и камера заднего вида.