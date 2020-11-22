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Китай ввел карантин в городе на границе с Россией

Маньчжоули

Власти Китая ввели карантин в городе Маньчжоули на границе с Россией из-за двух случаев коронавируса, выявленных там. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает ТАСС.

В частности, в городе запретили массовые мероприятия и собрания, закрыли развлекательные заведения, школы и детские сады. Временно приостановлено железнодорожное сообщение. Городские власти сообщили о планах провести массовое тестирование.

Город Маньчжоули находится в автономном районе Внутренняя Монголия Северо-Восточного Китая. Является логистическим центром, в городе расположен грузопассажирский пограничный переход «Забайкальск–Маньчжурия».

22 ноября, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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