Китай предложил G20 создать «коды здоровья»

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на саммите G20, который прошел в формате видеоконференции, предложил создать единый международный механизм «кодов здоровья» на основе данных тестов на коронавирус.

Китайский лидер объяснил, что механизм будет основываться на результатах тестов на нуклеиновую кислоту в форме международных взаимно признаваемых QR-кодов. Других подробностей о системе он не привел.

«Коды здоровья» действуют в Китае с весны. У каждого города есть собственная система в соцсетях WeChat или в Alipay. Код собирает данные о том, где человек был, и показывает, насколько безопасны с точки зрения эпидемиологической ситуации эти районы — они обозначаются зеленым, оранжевым или красным цветом. Попасть в любое здание, транспорт или посетить мероприятие можно, если «код здоровья» зеленого цвета.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. По последним данным, в мире заражено более 57 миллионов человек.