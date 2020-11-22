Китай планирует сделать глобальный вызов Западу к 2025 году

На пятом Пленуме Центрального Комитета Коммунистической Партии Китая (КПК), который прошел в Пекине, заявили о возможности сделать серьезный глобальный вызов Западу после 2025 года.

Пленум собрал 200 членов — и ещё 100 кандидатов в члены — высшего органа принятия решений государства-цивилизации: эквивалент, в терминах западной либеральной демократии, Китайского Конгресса.

Контуры того, что станет 14 китайским пятилетним планом (2021-2025), будут озвучены вместе с коммюнике в самом конце пленума. Политические подробности будут литься потоком в течение следующих нескольких недель — пишут китайские СМИ. И все будет официально одобрено Национальным Народным Конгрессом в марте 2021-го.

Различные расчеты в Китае в грубом приближении подтверждают, что к концу этого года экономика составит 72% от США. Государственный Совет прогнозирует, что китайская экономика обойдет ЕС в 2027 году, а США к 2032-му.

Но если измерять в по ППС (паритету покупательской способности), то и МВФ, и «Экономист» уже признали, что Китай уже стал крупнейшей экономикой мира.

Пятый пленум снова повторяет все цели, встроенные в «Сделано в Китае 2025». И более того: акцент делается на «образе 2035» – когда Китаю следует позиционировать себя, как глобального технологического лидера.

«Образ 2035» относится к точке половины пути от того, где мы сейчас и конечной целью 2049. К 2035 Китаю следует быть полностью модернизированной, социалистической страной и сверхдержавой, особенно в области науки, технологий и обороны.

Ключевым приоритетом для Пекина является внутренняя экономика — в тандеме с достижением ключевых технических целей, чтобы усилить высоко-качественное развитие Китая. Это подразумевает строительство высококлассных, интегрированных цепочек поставок. А еще есть извилистый путь проведения необходимых организационных реформ, пишет местная пресса.